Японская компания JFE Steel выведет из эксплуатации доменную печь Японская металлургическая компания JFE Steel приняла решение вывести из эксплуатации одну из доменных печей на комбинате East Japan Works в районе Йокогамы. Ее остановка запланирована на начало 2024 г.



Закрытие печи снизит производственные мощности компании на 4 млн т стали в год или на 13%. Вместе с доменной печью компания остановит один из конвертеров на комбинате и стан готовой прокатки.



Как заявил президент JFE Йошихиса Китано, в нынешних условиях ожесточенной конкуренции мощности компании выглядят избыточными. JFE экспортирует до 40% своей продукции, но проигрывает на мировом рынке китайским производителям. Спрос внутри страны тоже сокращается.



По оценкам специалистов компании, закрытие доменной печи позволит снизить затраты и увеличить прибыль на 60 млрд иен (около 545 млн долл.) в год. По итогам 2019/2020 финансового года (апрель/март) JFE прогнозирует убыток на уровне порядка 190 млрд иен (1,76 млрд долл.).



Информационное агентство Nikkei приводит данные, согласно которым порядка 30% мощностей японских металлургических компаний являются избыточными. Ранее о намерении сократить выплавку чугуна и стали на 15% сообщала корпорация Nippon Steel. Вместе с JFE они к 2024 г. выведут из эксплуатации около 20% мощностей по производству стали в стране.



МинПром



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