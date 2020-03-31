ArcelorMittal Brazil снижает производство из-за коронавируса Компания ArcelorMittal Brazil решила временно откорректировать производство проката и длинномерной продукции с апреля, после серьезных последствий кризиса с коронавирусом.



В частности компания на 45 дней остановит доменную печь № 3 на своем заводе Tubarao в штате Эспириту-Санту. Печь способна производить 2,5 млн. тонн чугуна в год.



Доменная печь № 2 простаивала с июля 2019 года из-за рыночных условий. Общая мощность комплекса Tubarao составляет около 7,5 млн. тонн в год.



"Обслуживание клиентов будет продолжаться за счет поставок инвентаризованного материала в соответствии с потребностями рынка и спросом", - говорится в сообщении ArcelorMittal Brazil.



Компания сообщила, не уточняя конкретно, что она временно снизит производительность на некоторых своих заводах длинномерной продукции, хотя завод Joao Monlevade с мощностью 1,1 млн. тонн в год и железорудный рудник Mina do Andrade останутся полностью работоспособными.



МинПром



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