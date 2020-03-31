В феврале Япония увеличила экспорт стали Согласно данным Japan Iron and Steel Federation (JISF), в течение февраля 2020 года стальной экспорт из Японии составил 2,977 млн. тонн — на 4,9% больше к предыдущему месяцу и на 27,2% в годовом сопоставлении.



На долю стальных полуфабрикатов в общем объёме пришлось 0,413 млн. тонн — 126,2% от уровня января и 211,8% от показателей февраля 2019 года. Экспорт продукции из обычных сталей вырос на 22,6% в годовом сопоставлении, но снизился к январю на 3,6% до 1,823 млн. тонн. Экспорт спецсталей составил за февраль 0,646 млн. тонн — на 19,4% больше к предыдущему месяцу и на 12,8% в годовом соотношении.



За январь-февраль 2020 года поставки продукции японских металлургических предприятий за рубеж выросли на 20,5% к аналогичному периоду 2019 года до 5,814 млн. тонн. С начала финансового года (апрель 2019-февраль 2020) показатели улучшились на 0,3% до 32,005 млн. тонн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



