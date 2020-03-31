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В феврале Япония увеличила экспорт стали

31.03.20 09:39 , МеталлСервис
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Согласно данным Japan Iron and Steel Federation (JISF), в течение февраля 2020 года стальной экспорт из Японии составил 2,977 млн. тонн — на 4,9% больше к предыдущему месяцу и на 27,2% в годовом сопоставлении.

На долю стальных полуфабрикатов в общем объёме пришлось 0,413 млн. тонн — 126,2% от уровня января и 211,8% от показателей февраля 2019 года. Экспорт продукции из обычных сталей вырос на 22,6% в годовом сопоставлении, но снизился к январю на 3,6% до 1,823 млн. тонн. Экспорт спецсталей составил за февраль 0,646 млн. тонн — на 19,4% больше к предыдущему месяцу и на 12,8% в годовом соотношении.

За январь-февраль 2020 года поставки продукции японских металлургических предприятий за рубеж выросли на 20,5% к аналогичному периоду 2019 года до 5,814 млн. тонн. С начала финансового года (апрель 2019-февраль 2020) показатели улучшились на 0,3% до 32,005 млн. тонн.

МинПром

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