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Польская PGNiG отсудила у Газпрома 1,5 млрд долл в Стокгольмском арбитраже

31.03.20 09:12
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Стокгольмский арбитраж в споре о цене поставок газа с польской PGNiG встал на сторону Варшавы. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Арбитражный трибунал в Стокгольме объявил о снижении цены газа "Газпрома" для PGNiG",— говорится в заявлении польской стороны.

Как уточняет PGNiG, суд согласился пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу Ямал—Европа ретроактивно с ноября 2014 года. Как заявляет PGNiG, теперь она получит компенсацию переплаты от "Газпрома" с ноября 2014 по февраль 2020 года в размере 1,5 млрд долл. Суд также сделал возможной более прямую связь ценовой формулы с ценами на газ на европейских хабах, что приведет к существенному улучшению условий коммерческой деятельности, цитирует Bloomberg заявление PGNiG.

В "Газпром экспорте" изданию сообщили, что 30 марта получили решение арбитража и изучают его. "Пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно",— сказали в компании.

Контракт с PGNiG заключен 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год. В последние годы Варшава заявляет о намерении снизить зависимость от поставок газа из России, планируя в том числе увеличить закупку американского СПГ, но большая часть потребляемого ею газа все еще импортируется из РФ.

Весной 2015 года польская сторона обратилась в арбитраж, посчитав, что стоимость газа по действующему контракту завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. В июне 2018 года трибунал принял промежуточное решение, согласившись с тем, что PGNIG имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый по газопроводу Ямал—Европа. В то же время тогда арбитраж не поддержал просьбу Варшавы о снижении цены и привязки ценовой формулы к ценам на хабах. «Газпром» со своей стороны не был согласен с тем, что у трибунала есть полномочия изменять формулу контрактной цены по собственному усмотрению. В октябре 2018 года компания обратилась в шведский национальный суд с требованием отменить это решение.

МинПром

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