Промышленные компании Днепра за неделю собрали более 4 млн грн на борьбу с коронавирусом 30 компаний Днепра и Днепропетровской области откликнулись на призыв объединить усилия, чтобы противостоять COVID-19. За прошлую неделю они собрали 4,1 млн грн на первоочередную потребность региона, которую Областной штаб противодействия коронавирусу оценивает в 280 млн грн.



2,6 млн грн компании напрямую перечислили в фонд, созданный по инициативе ДнепрОГА и компании "Интерпайп". Среди тех, кто направил финансовую помощь – ДП "Мессер Україна", Vallourec Niko Tube, "Укрвагонресурс", "Укртробоизол", "Миртен", "Энерготехмаш", "Адиум" и другие.



К примеру, Vallourec Niko Tube перечислил в благотворительный фонд 50 тыс. евро. Это – совместное предприятие французской компании Vallourec и украинской "Интерпайп". Мощности Vallourec Niko Tube расположены на никопольской промплощадке.



"Франция – одна из европейских стран, которая уже встретилась с эпидемией. Во Франции с каждым днем фиксируются новые случаи заболеваний COVID-19, из них немало пациентов – в критическом состоянии. Причем правительство прогнозирует рост заболеваемости и планирует увеличить число коек в реанимационных отделениях. То, что мы можем сделать сейчас у нас в Украине – это максимально быстро мобилизоваться", – комментирует директор по производству Vallourec Niko Tube Евгений Дмитренко.



Часть полученных средств уже распределена на приобретение того, что определил Штаб. Сюда относится закупка средств защиты для медиков (костюмы биозащиты, изоляционные халаты, очки, перчатки и т.д.), 12-канальных кардиографов, бактерицидных облучателей и бактерицидных медицинских рециркуляторов, компрессорных ингаляторов, бесконтактных термометров, систем для переливания раствора ПР, катетеров разных типов и других материалов.



Еще на 1,5 млн закупит необходимое медоборудование компания Centravis.



Напомним, компании Днепра и области могут оказать финансовую помощь Днепропетровскому областному штабу противодействия коронавирусу. Также они могут закупить оборудование и материалы сами, предварительно согласовав приоритетные позиции закупки. Компания "Интерпайп" взяла на себе инициативу по координации усилий представителей бизнеса и власти и профинансирует 45 млн грн от общей потребности региона.





Благотворительный фонд "Відродження регіону":

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

МФО 305749

01033, Україна, м. Київ, вул.Жилянська, д. 32

ІПН 336686004022 св-во № 40377401

UA473057490000002600030437201



Контакты:

https://zadnipro.dp.ua/

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zadnipro2020@gmail.com

Наталья, +38 067 567 80 13



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