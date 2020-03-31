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Рада приняла законопроект о продаже земли

31.03.20 08:09
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Вчера Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов.

В частности 206 голосов за принятие документа дала фракция "Слуга народа", 23 – "Европейская солидарность", 13 – "Голос", 12 – депутатская группа "Доверие" и пять внефракционных депутатов.

Согласно принятому закону, рынок земли в Украине стартует с 1 июля 2021 года. Право на покупку земли в первые два года действия закона будет только у физлиц и не более 100 гектар в одни руки.

С 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га.

Также предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец.

Согласно принятому документу, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Как известно, 13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

МинПром

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