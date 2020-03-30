Кабмин хочет уменьшить расходы на субсидии и льготы на 8,2 млрд грн Проект бюджета, который вынесен на рассмотрение Верховной Рады, предлагает уменьшить расходы на выплату льгот и субсидий на 8,2 млрд грн.



Соответствующие расчеты предложены проектом закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", обнародованный на сайте Верховной Рады.



Обнародованным документом Кабинет министров предлагает сократить на 8240328 тыс. грн расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме.



Таким образом, сейчас утвержденная сумма на указанные расходы составляет 47,5 млрд грн, а с учетом предлагаемых изменений составит 39,3 млрд грн.



Кроме того, предлагается уменьшить на 3 млн 600 тыс. грн расходы на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения.



Также Кабмин предлагает уменьшить на 1, 9 млрд грн расходы на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения.



В то же время правительство предлагает отменить выделение средств на реализацию пилотного проекта "Развитие социальных услуг" (- 100 млн грн), компенсацию части затрат на осуществление мероприятий по реализации государственных программ социальной защиты населения (- 150 млн грн) и повышение квалификации специалистов по социальной работе и других работников системы социальной защиты (- 686 тыс. грн).



МинПром



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