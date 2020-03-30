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Рада приняла первый закон, необходимый для получения кредита МВФ

30.03.20 17:15 , Укринформ
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Верховная Рада приняла закон №3260 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник, сообщает Укринформ.

Закон сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврате несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Законом №3260 предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере. Предполагается определить особенности судебного производства в делах относительно обжалования решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых на его выполнение, а также решений о назначении уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов, принятых на исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний относительно невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

Документом планируется и усовершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка были нанесены убытки (нанесен ущерб), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выведении банка с рынка.

Как сообщалось, Кабмин 24 марта зарегистрировал в парламенте законопроект, который запрещает возвращать выведенные с рынка банки бывшим владельцам.

МинПром

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