Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения Верховная Рада со второй попытки назначила министра финансов и министра здравоохранения.



В частности за Сергея Марченко новым министром финансов Украины проголосовало 252 народных депутата.



За назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины проголосовали 246 депутатов.



Сергей Марченко в 2016-2018 гг был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 гг. занимал должность заместителя главы Администрации Президента. На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года баллотировался под № 7 в списке политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".



Максим Степанов с 2017 по 2019 гг. был председателем Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат "Украина". С 1999-2001 годы занимал должность заместителя генерального директора ДК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". А в 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.



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