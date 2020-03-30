Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения

30.03.20 16:55
печать
размер текста:

Верховная Рада со второй попытки назначила министра финансов и министра здравоохранения.

В частности за Сергея Марченко новым министром финансов Украины проголосовало 252 народных депутата.

За назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины проголосовали 246 депутатов.

Сергей Марченко в 2016-2018 гг был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 гг. занимал должность заместителя главы Администрации Президента. На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года баллотировался под № 7 в списке политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Максим Степанов с 2017 по 2019 гг. был председателем Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат "Украина". С 1999-2001 годы занимал должность заместителя генерального директора ДК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". А в 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:15
Рада приняла первый закон, необходимый для получения кредита МВФ
16:35
Из-за коронавируса Болгария не смогла перейти на евро
16:20
НБУ передал банкам 180 млн долл.
16:03
Сбербанк РФ начал выдавать зарплатные кредиты под 0%
16:00
УЗ переносит действие нового договора о грузоперевозках на 1 июня
15:45
В апреле Беларусь продолжит получать нефть через Украину
15:29
За нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будут
15:10
Саудовская Аравия и далее намерена наращивать добычу нефти
15:00
Минфин и Минздрав остались без руководителей
14:55
Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн
14:42
В Украине упал спрос на бензин и дизтопливо
14:34
Европейским банкам рекомендуют до октября не выплачивать дивиденды
14:23
Рада приняла антикризисный закон
13:50
Все виды топлива продолжают дешеветь
13:33
В 2019 году ПФК сократил объем переработки руды
13:15
Индийские НПЗ объявили форс-мажор и снизили поставки ближневосточной нефти
13:06
Малайзия вслед за Индонезией запустила расследование против китайской стали
12:40
Энергоатом с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для Гарантированного покупателя
12:32
На французских автозаводах начнут выпуск аппаратов ИВЛ
12:15
АрселорМиттал Темиртау будет работать даже в карантин
27.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!