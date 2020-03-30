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Из-за коронавируса Болгария не смогла перейти на евро

30.03.20 16:35 , Интерфакс
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Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.

Отсрочку он считает незначительной. Он отметил хорошее состояние банковского сектора страны, который готов к начавшемуся экономическому кризису, который вырос из кризиса в сфере здравоохранения. При этом он назвал нереалистичным действующий график присоединения Болгарии к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов.

Ранее власти Болгарии заявляли о желании начать двухгодичный процесс перехода к евро в июле 2020 года.

Присоединение к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) и к Европейскому банковскому союзу является первым этапом вступления стран в зону евро. Страна-претендент должна продержаться два года в механизме стабилизации валют ERM II, прежде чем присоединиться к зоне евро.

Болгария вошла в состав ЕС в 2007 году.

МинПром

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