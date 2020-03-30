Сбербанк РФ начал выдавать зарплатные кредиты под 0%

Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования для малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей по ставке 0% годовых, пишет газета "Коммерсант".
Программа направлена на поддержку предпринимателей, которые пострадали из-за коронавируса COVID-19.
В программе участвуют все российские банки, заниматься кредитованием должен зарплатный банк предприятия. Чтобы получить поддержку, компания должна вести свою деятельность не менее одного года, напомнили в Сбербанке. Срок кредитования — до 1 октября 2020 года. Сумма выплаты рассчитывается исходя из численности сотрудников, умноженной на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на шесть (число месяцев — срок кредитования).
ВТБ планирует начать выдавать кредиты на зарплаты малому и микробизнесу 31 марта, сообщается на сайте кредитной организации. Также с 30 марта банк запускает программы поддержки бизнеса из-за эпидемии коронавируса.