УЗ переносит действие нового договора о грузоперевозках на 1 июня Введение новой редакции Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, предложенного "Укрзализныцей", переносится с 1 апреля на 1 июня, пишет ЦТС.



Об этом ранее сообщил Валерий Ткачев, член экспертного совета при МИУ (ж/д комитет). По словам эксперта, соответствующая информация была озвучена представителями АО "УЗ" на заседании в Американской торговой палате (АСС), которое состоялось в минувшую пятницу.



В "Укрзализныце" ЦТС подтвердили данную информацию. "Руководство "УЗ" действительно приняло решение пойти навстречу бизнесу с учетом обстоятельств и отложить введение договора на два месяца. Работа с обращениями бизнеса и замечаниями АМКУ продолжится", - сообщили в пресс-службе ж/д компании.



Напомним, что 26 марта Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "УЗ" воздержаться от внедрения нового Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов ж/д транспортом; продлить срок действия действующего Договора о предоставлении услуг до момента завершения доработки новой редакции Договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с учетом замечаний и предложений к отдельным его условиям, предоставленных операторами рынка грузовых перевозок.



МинПром



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