В апреле Беларусь продолжит получать нефть через Украину "Нафтогаз Украины" согласовал подписание очередного дополнительного соглашения к договору транспортировки нефти между АО "Укртранснафта" и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании - BNK (UK) Limited - стоимостью до 100 млн грн. Об этом сообщает enkorr.



В апреле в порт "Южный" ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти, сообщил enkorr источник в "Укртранснафте".



В марте терминал принял три танкера общим объемом 250 тыс. тонн, которые по системе нефтепроводов "Одесса-Броды- Мозырь" направлены на Мозырский НПЗ (Гомельская область). Сырье было поставлено компанией SOCAR: по одному танкеру было отгружено из портов Кейхан (Турция), Новороссийск (Россия) и Супса (Грузия).



Контракт на транспортировку нефти между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 года. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн грн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



