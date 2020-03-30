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В апреле Беларусь продолжит получать нефть через Украину

30.03.20 15:45 , enkorr
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"Нафтогаз Украины" согласовал подписание очередного дополнительного соглашения к договору транспортировки нефти между АО "Укртранснафта" и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании - BNK (UK) Limited - стоимостью до 100 млн грн. Об этом сообщает enkorr.

В апреле в порт "Южный" ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти, сообщил enkorr источник в "Укртранснафте".

В марте терминал принял три танкера общим объемом 250 тыс. тонн, которые по системе нефтепроводов "Одесса-Броды- Мозырь" направлены на Мозырский НПЗ (Гомельская область). Сырье было поставлено компанией SOCAR: по одному танкеру было отгружено из портов Кейхан (Турция), Новороссийск (Россия) и Супса (Грузия).

Контракт на транспортировку нефти между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 года. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн грн.

МинПром

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