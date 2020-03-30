За нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будут Верховная Рада на период карантина освободила от ответственности за нарушение налогового законодательства.



За принятие в целом законопроекта №3275 проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Данный документ направлен на поддержку бизнеса, в частности: до 30 июня текущего года продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок; всех, кто подает финотчетность, освободить от ответственности за нарушение сроков подачи на период карантина +90 дней; до 31 мая продолжить освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ; поручение Кабмина и НБУ срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов; урегулировать вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость.



Кроме того, законопроект предусматривает освобождение от НДС оборота лекарств и медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом; установление нулевого акциза на спирт для производства дезинфицирующих средств; суммы, направляемые на борьбу с коронавирусом, освобождаются от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений.



Вместе с тем, депутаты добавили карантин к основаниям для помощи по частичной безработице.



Кабмину, в свою очередь, поручено установить контроль над ценами на товары, которые необходимы для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.



Также в случае принятия закона будут автоматически продлены выплаты социальных пособий на период карантина; запрещено банкам повышать процентную ставку по кредитам; временно освобождены от штрафов и пени потребительские кредиты, которые были заключены до 2017 года.



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