Саудовская Аравия и далее намерена наращивать добычу нефти

Саудовская Аравия планирует в мае увеличить экспорт нефти на 600 тыс. барр. в сутки, до общего объема 10,6 млн б/с, сообщил представитель Минэнерго королевства.



В апреле Эр-Рияд планирует экспортировать около 10 млн б/с исключительно нефти, рассказал информированный источник Интерфакса. Сейчас страна продолжает переговоры с покупателями, окончательные решения по наращиванию экспорта еще не приняты.



В начале марта участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к договоренности о дальнейшем снижении добычи. Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель. Эти решения вызвали обвал котировок нефти.



10 марта государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с, что на 300 баррелей в сутки превышало максимальные мощности компании.



11 марта Saudi Aramco объявила, что увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн б/с с 12 млн б/с.



В те же дни стало известно, что саудовская танкерная компания National Shipping Co., также известная как Bahri, зарезервировала примерно пять супертанкеров вместимостью по 2 млн баррелей нефти для экспорта.



МинПром





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