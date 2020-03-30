Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уменьшение финансирования Министерства инфраструктуры Украины на 2020 год с 4,954 млрд грн до 3,915 млрд грн.



Документ зарегистрирован 29 марта 2020 года под №3279 на сайте Верховной Рады Украины.



В законопроекте правительство предлагает сократить финансирование по следующим направлениям: аппарат Мининфраструктуры - с 249,4 млн грн до 170,1 млн грн; обеспечение эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов - с 116,3 млн грн до 39 млн грн; Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины - с 4,178 млрд грн до 3,2 млрд грн; Государственная служба морского и речного транспорта Украины - с 52 млн грн до 51,8 млн грн, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте - с 129,3 млн грн до 128,5 млн грн; Государственное агентство автомобильных дорог Украины - с 44,7 млн грн до 44,5 млн грн.



В частности, на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" правительство предлагает выделить 100 млн грн, а не 1 млрд грн, как было предусмотрено на этот год. А финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами планируют сократить с 3,167 млрд грн до 3,108 млрд грн.



МинПром



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