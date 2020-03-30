Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине упал спрос на бензин и дизтопливо

30.03.20 14:42
печать
размер текста:

46,4% опрошенных респондентов сократили или вовсе прекратили заправлять личные автомобили из-за введенного в стране карантина. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Factum Group, выполненного на заказ "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.

В исследовании приняло участие 400 респондентов. Опрос проводился в городах с населением свыше 50 тыс. человек по всей Украине.

8,3% опрошенных после введения карантина вовсе перестали покупать топливо, 26,4% — вдвое или более сократили потребление, еще 11,7% — уменьшили его примерно на треть.

53,6% опрошенных респондентов ответили, что карантинные меры никак не повлияли на объем покупаемого на АЗС топлива.

Также Factum Group провела исследование настроений владельцев автомобилей в случае наступления экономического кризиса — когда доходы сократятся или топливо подорожает.

42,8% опрошенных ответили, что в таком случае снизят потребление топлива и только 17% ответили, что это не повлияет на частоту и объем заправки их автомобиля.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:45
В апреле Беларусь продолжит получать нефть через Украину
15:29
За нарушения налогового законодательства в период карантина штафовать не будут
15:10
Саудовская Аравия и далее намерена наращивать добычу нефти
15:00
Минфин и Минздрав остались без руководителей
14:55
Кабмин хочет лишить Мининфраструктуры 1 млрд грн
14:34
Европейским банкам рекомендуют до октября не выплачивать дивиденды
14:23
Рада приняла антикризисный закон
13:50
Все виды топлива продолжают дешеветь
13:33
В 2019 году ПФК сократил объем переработки руды
13:15
Индийские НПЗ объявили форс-мажор и снизили поставки ближневосточной нефти
13:06
Малайзия вслед за Индонезией запустила расследование против китайской стали
12:40
Энергоатом с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для Гарантированного покупателя
12:32
На французских автозаводах начнут выпуск аппаратов ИВЛ
12:15
АрселорМиттал Темиртау будет работать даже в карантин
12:05
Меткомпании США и дальше сокращают производство
11:55
Кабмин предлагает направить почти 100 млрд грн на борьбу с коронавирусом
11:48
Китай возобновил работу 98% промпредприятий
11:41
ФГИУ решил повременить с большой приватизацией
11:20
Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний снизят на 30%
11:00
На выплаты безработным направят 500 млн грн
27.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!