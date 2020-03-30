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Европейским банкам рекомендуют до октября не выплачивать дивиденды

30.03.20 14:34 , Интерфакс
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Европейский центробанк попросил банки еврозоны как минимум до 1 октября отказаться от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от выкупа собственных акций. Об этом сообщает Интерфакс.

Он также рассчитывает, что акционеры банков присоединятся к этим коллективным усилиям.

ЕЦБ хочет, чтобы во время пандемии коронавируса банки улучшили свои возможности по абсорбированию убытков и поддерживали экономику за счет кредитования домохозяйств и компаний, поскольку еврозона готовится к резкому экономическому спаду.

Некоторые банки, такие как итальянский UniCredit, голландский ING, бельгийский KBC и французский ABN Amro, уже начали выполнять эти рекомендации, отмечает MarketWatch. Другие банки, как ожидается, последуют их примеру.

Котировки UniCredit упали в начале торгов в понедельник на 6,3%, ING - на 7,3%, KBC - на 8,3%, ABN Amro - на 7,5%.

МинПром

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