Рада приняла антикризисный закон Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).



За это решение проголосовали 312 депутатов.



Решение поддержали 205 нардепов от "Слуги народа", 26 - от "ОПЗЖ", 24 - от "Европейской Солидарности", 12 - от "Батькивщины", 2 - от группы "За будущее", 17 - от фракции "Голос", 12 - от группы "Доверие", 14 - внефракционных.



Законом предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.



Кроме того, до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.



В то же время арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом из-за карантина, освобождаются от уплаты арендной платы.



Также законопроект предусматривает увеличение лимитов для ФОПов- "упрощенцев". Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.



Кроме этого, проект предусмотрит ряд мер для медицины. В частности, для бесперебойных поставок необходимых медикаментов предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.



А для производителей дезинфекторов предлагают временно убрать обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие быстро могли начать их производство.



Мероприятия для граждан. Предлагается добавить карантин до оснований для получения пособия по частичной безработице.



Также предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.



Также планируется обеспечить автоматическое продление социальных выплат на период карантина - в это время не надо будет идти в специализированные органы или проходить комиссии для продления срока выплат.



МинПром



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