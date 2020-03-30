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Все виды топлива продолжают дешеветь

30.03.20 13:30 , enkorr
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Средняя розничная цена бензинов и дизельного топлива 30 марта снизилась на 6–7 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цена бензинов в сети "БРСМ-Нафта" (167 АЗС) за выходные (с 27 по 30 марта) снизилась на 71 коп./л, до 21,82 грн/л за А-92 и 22,82 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подешевело на 53 коп./л, до 21,59 грн/л.

Сеть Amic (227 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л, Chipo (54 АЗС) — на 30 коп./л. На станциях столичной сети KLO (60 АЗС) бензин А-95 подешевел на 20 коп./л, ДТ — на 70 коп./л.

BVS (компания "Надежда", 83 АЗС) опустила цены бензинов на 90 коп./л, ДТ — на 1 грн/л, "Татнефть-АЗС-Украина" (73 АЗС) понизила розничные цены бензинов на 90 коп./л, ДТ — на 1,47 грн/л.

Крупнейшие розничные сети снизили и цену сжиженного газа в пределах 30–40 коп./л, сообщает "Консалтинговая группа А-95".

Цена автогаза на станциях ОККО и WOG за выходные (27–30 марта) снизилась на 35–36 коп./л, UPG снизила цены на 40 коп./л, AMIC — на 65 коп./л.

Столичная сеть KLO снизила цены на 30 коп./л, полтавские "Автотранс" и BVS — на 25–30 коп./л.

Также розничные цены понизили региональные сети "Катрал" и "Татнефть-АЗС-Украина".

По данным "Консалтинговой группы А-95", за последнюю неделю (23–30 марта) оптовые цены сжиженного газа на ГНС снизились на 3,6% (на 500 грн/т), до 15 000 грн/т.

Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые 26 марта на белорусско-польской границе достигали минимальных за весь период котирования 100 долл./т.

МинПром

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