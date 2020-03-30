Индийские НПЗ объявили форс-мажор, чтобы ограничить поставки ближневосточной нефти В конце прошлой недели два индийских нефтепереработчика объявили форс-мажорные обстоятельства на закупки ближневосточной сырой нефти после того, как в стране резко упал спрос на топливо из-за общенационального карантина, что привело к переполнению резервуаров компаний. Об этом передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.



Премьер-министр Нарендра Моди обратился с просьбой к 1,3 млрд жителей Индии оставаться в помещении в течение трех ближайших недель. Это крупнейшее в мире карантинное ограничение, фактически остановившее третью по величине экономику Азии.



Введение карантинного режима резко сократило локальный спрос на топливо, что привело к снижению объемов переработки нефти и заполнению резервуарного парка до критически высоких уровней.



Крупнейшая в стране Индийская нефтяная корпорация (IOC) сократила переработку сырья на 30–40% и закрыла завод по крекингу нафты в Северной Индии "во избежание ситуации с переполнением резервуаров, — говорится в письме об объявлении форс-мажорных обстоятельств, адресованном поставщикам сырой нефти. — ... Обстоятельства, возникшие в результате вспышки COVID-19, находятся вне нашего контроля ... все это отрицательно сказывается на выполнении нашего обязательства".



Компания, которой принадлежит около трети из 5 млн барр./сут. (б/с) нефтеперерабатывающих мощностей Индии, направила уведомление о форс-мажорных обстоятельствах большинству поставщиков на Ближнем Востоке, сообщил осведомленный источник Reuters. По его словам, IOC еще не решила, стоит ли сокращать поставки сырой нефти в апреле или вообще отменить прием нефтеналивных танкеров.



Расположенная на юге Индии Mangalore Refineries and Petrochemicals Ltd (MRPL) уже остановила треть своих производственных мощностей (300 тыс. б/с) и готовится закрыть остальную их часть на следующей неделе, сообщил источник в компании.



В письме MRPL говорится, что операции на НПЗ компании были полностью прекращены из-за общенационального карантина, который «не подлежит предотвращению и находится вне контроля MRPL … Таким образом, MRPL объявляет форс-мажорные обстоятельства в отношении контрактов со всеми нашими поставщиками, покупателями, клиентами, дилерами, подрядчиками.



Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что из-за упавшего спроса нефть скоро негде будет хранить.



МинПром



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