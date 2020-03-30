Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Энергоатом с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для Гарантированного покупателя

30.03.20 12:40 , Укринформ
печать
размер текста:

ГП НАЭК "Энергоатом" с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для ГП "Гарантированный покупатель". Об этом говорится в сообщении компании.

"Энергоатом с 29 марта 2020 года приостановил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в периоде поставки 01.03.2020-31.03.2020 из-за нарушения сроков оплаты за отпущенную в марте электроэнергию. Кроме того, с 1 апреля 2020 года "Энергоатом" ограничил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в периоде поставки 01.04.2020-30.04.2020 на 40% от запланированного объема отпуска электроэнергии Гарантированному покупателю в каждом периоде поставки", - говорится в сообщении.

Компания заявляет, что уровень оплаты Гарантированного покупателя электрической энергии за март 2020 года составляет лишь около 40%.

"Ограничение продажи не угрожает выполнению Гарантированным покупателем своих обязательств по обеспечению доступности электрической энергии для населения. Согласно расчетам, ограниченный объем электрической энергии, который будет поступать Гарантированному покупателю от "Энергоатома", достаточный для поставщиков универсальных услуг и обеспечения ими потребностей населения", - пояснили в "Энергоатоме".

Компания отмечает, что надлежащим образом и своевременно уведомила Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также энергетического регулятора о намерении вынужденного применения права по договору об уменьшении объема отпуска электрической энергии Гарантированному покупателю, а также в очередной раз призвала министерство и регулятора немедленно принять все возможные меры для урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, при которой Гарантированный покупатель лишен возможности выполнять свои договорные обязательства перед Энергоатомом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:33
В 2019 году ПФК сократил объем переработки руды
13:30
Все виды топлива продолжают дешеветь
13:15
Индийские НПЗ объявили форс-мажор, чтобы ограничить поставки ближневосточной нефти
13:06
Малайзия вслед за Индонезией запустила расследование против китайской стали
12:32
На французских автозаводах начнут выпуск аппаратов ИВЛ
12:15
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
12:05
Американские меткомпании продолжают сокращать производство
11:55
Кабмин предлагает направить почти 100 млрд грн на борьбу с коронавирусом
11:48
Китай возобновил работу 98% промпредприятий
11:41
ФГИУ решил повременить с большой приватизацией
11:20
Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний снизят на 30%
11:00
На выплаты безработным направят 500 млн грн
10:52
SSAB не будет выплачивать дивиденды из-за коронавируса
10:40
Salzgitter сокращает доменное производство в Германии
10:28
AK Steel приостанавливает производство автостали в Детройте
10:16
Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля
09:56
Металлурги просят ускорить списание на металлолом изношенных вагонов
09:30
Мировое производство нержавейки выросло на 3%
09:22
Цены на нефть WTI упали ниже отметки 20 долл/барр
08:57
Укрзализныця хочет переломать через колено весь рынок - Каленков
27.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!