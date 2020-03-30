Энергоатом с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для Гарантированного покупателя ГП НАЭК "Энергоатом" с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для ГП "Гарантированный покупатель". Об этом говорится в сообщении компании.



"Энергоатом с 29 марта 2020 года приостановил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в периоде поставки 01.03.2020-31.03.2020 из-за нарушения сроков оплаты за отпущенную в марте электроэнергию. Кроме того, с 1 апреля 2020 года "Энергоатом" ограничил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в периоде поставки 01.04.2020-30.04.2020 на 40% от запланированного объема отпуска электроэнергии Гарантированному покупателю в каждом периоде поставки", - говорится в сообщении.



Компания заявляет, что уровень оплаты Гарантированного покупателя электрической энергии за март 2020 года составляет лишь около 40%.



"Ограничение продажи не угрожает выполнению Гарантированным покупателем своих обязательств по обеспечению доступности электрической энергии для населения. Согласно расчетам, ограниченный объем электрической энергии, который будет поступать Гарантированному покупателю от "Энергоатома", достаточный для поставщиков универсальных услуг и обеспечения ими потребностей населения", - пояснили в "Энергоатоме".



Компания отмечает, что надлежащим образом и своевременно уведомила Министерство энергетики и защиты окружающей среды, а также энергетического регулятора о намерении вынужденного применения права по договору об уменьшении объема отпуска электрической энергии Гарантированному покупателю, а также в очередной раз призвала министерство и регулятора немедленно принять все возможные меры для урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, при которой Гарантированный покупатель лишен возможности выполнять свои договорные обязательства перед Энергоатомом.



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