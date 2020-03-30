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На французских автозаводах начнут выпуск аппаратов ИВЛ

30.03.20 12:32
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Французские автопроизводители Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) в условиях пандемии коронавируса приступают к разработке и выпуску аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила в понедельник радиостанция France Info, подчеркнув, что в стране ощущается сильная нехватка такого медицинского оборудования, широко применяемого при лечении в реанимации больных COVID-19.

Согласно данным, полученным от представленных на Renault профсоюзов, выпуск аппаратов начнется уже на этой неделе. Для этого компании придется создавать ряд деталей на 3D-принтерах, так как промышленное оборудование еще не готово. На первом этапе производитель будет выпускать по 350 аппаратов ИВЛ в неделю.

Как только будет готово к использованию оборудование для литья под давлением, на Renault будет запущена поточная линия. Одновременно компания ведет разработки новой модели аппарата искусственного дыхания. По сведениям France Info, выпуск такого остро необходимого оборудования начинает и корпорация PSA.

Как сообщил в субботу на пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, премьер-министр страны Эдуар Филипп, Франция принимает активные меры, чтобы увеличить число мест в палатах реанимации с 5 тыс. до 10 тыс., а в дальнейшем и до 14,5 тыс. С этой целью, в частности, проведена закупка 1 тыс. аппаратов ИВЛ у французской корпорации Air liquide.

По данным France Info, это единственная компания, выпускавшая аппараты искусственного дыхания во Франции. По сведениям газеты La Tribune, компания за счет принятых в период эпидемии мер сможет увеличить производство и будет способна выпустить за апрель на своем заводе на юго-западе страны по 500 аппаратов помощи дыханию, используемых в палатах интенсивной терапии. На предприятии, находящимся под Парижем, будет выпущено за это время 1,1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, применимых в реанимационных палатах.

МинПром

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