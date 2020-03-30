АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин В настоящее время АО "АрселорМиттал Темиртау" работает в нормальном режиме, сообщил MetalTorg.Ru Алексей Агуреев, советник генерального директора АО "АрселорМиттал Темиртау".



"С целью защиты здоровья наших сотрудников и защиты активов разработан план действий в кризисных ситуациях, включающий в себя любой возможный сценарий развития событий. На сегодняшний день компания не испытывает серьезных проблем с операциями по производству стали или добыче угля и руды. Мы продолжаем выполнять все наши обязательства перед нашими потребителями.

Введенный с сегодняшнего дня карантин в Караганде и в 4 других городах-спутниках областного центра не окажет значительного влияния на нашу деятельность, поскольку правительственные органы принимают меры по поддержанию работы металлургического комбината, как важного национального актива. Компания "АрселорМиттал Темиртау" работает совместно с акиматом Карагандинской области по обеспечению деятельности предприятия и охране здоровья сотрудников", - отметил А.Агуреев.



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