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Американские меткомпании продолжают сокращать производство

30.03.20 12:05 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая корпорация U.S. Steel, недавно сообщившая об остановке двух предприятий по изготовлению труб вследствие неблагоприятной обстановки в национальной нефтегазовой отрасли, заявила о новых сокращениях производства.

Корпорация приняла решение вывести из эксплуатации две доменные печи на комбинатах Gary Works в штате Индиана мощностью 1,35 млн т в год и Granite City Works в Иллинойсе на 1 млн. т в год. Вместе с объявленным ранее прекращением выплавки чугуна и стали на комбинате Great Lake Works компания сокращает выпуск примерно на 3,5 млн т в год.

Кроме того, U.S. Steel уменьшит в текущем году капиталовложения на 150 млн долл. по сравнению с ранее запланированными показателями, до около 750 млн долл. В частности, компания откладывает запуск проекта по установке линии прямого литья и прокатки полосы на заводе Mon Valley и приостанавливает модернизацию стана горячей прокатки на Gary Works.

В то же время строительство нового электросталеплавильного цеха на заводе Fairfield в штате Алабама будет доведено до конца. ЭДП мощностью 1,45 млн тонн в год, как и планировалось, вступит в строй во второй половине текущего года.

Как сообщалось, компания AK Steel, недавно приобретенная компанией Cleveland-Cliffs, временно остановит завод Dearborn в районе Детройта. Предприятие мощностью около 2 млн т в год выпускает автолист для автомобилестроительной отрасли.

В настоящее время в США простаивают все основные автозаводы. Однако компании Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) и General Motors (GM) сообщают о возможности возвращения их в строй с 6 апреля. Ford 6 апреля запустит один завод в Мексике, а 14 апреля может приступить в восстановлению производства в США.

В связи с этим бразильская компания Gerdau, ранее приостановившая работу нескольких предприятий в США, возобновит работу мини-завода производительностью около 540 тыс. т в год в штате Арканзас, выпускающего качественный сортовой прокат для автопрома. Два завода компании в штате Мичиган пока будут простаивать.

Корпорация ArcelorMitttal, ранее остановившая ряд мощностей в Европе и США, объявила о выведении из эксплуатации доменной печи производительностью 2,5 млн т в год на комбинате Tubarao в Бразилии. Кроме того, группа сообщила, что сократит в этой стране и выпуск сортового проката.

МинПром

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