Кабмин предлагает направить почти 100 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Кабинет министров предлагает Верховной Раде создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни. Об этом свидетельствует проект закона об изменениях в госбюджет-2020.
Предлагается, что средства Фонда будут направлены на:
финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);
социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);
восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;
пополнение резервного фонда государственного бюджета.
Также в законопроекте предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.