Кабмин предлагает направить почти 100 млрд грн на борьбу с коронавирусом Кабинет министров предлагает Верховной Раде создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни. Об этом свидетельствует проект закона об изменениях в госбюджет-2020.



Предлагается, что средства Фонда будут направлены на:



финансовое обеспечение здравоохранения (дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на COVID-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты и т.д.);



социальную защиту (доплаты гражданам Украины, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду Украины);



восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;

пополнение резервного фонда государственного бюджета.



Также в законопроекте предусмотрена норма, что в случае необходимости увеличения объема Фонда Минфин по решению Кабмина может осуществлять сверхплановые заимствования.



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