ФГИУ решил повременить с большой приватизацией Фонд государственного имущества воздержится от приватизации крупных объектов б до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в соцсети Facebook.



"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - написал он.



В тоже время Д.Сенниченко сообщил, что подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. В частности проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса.



Как известно, ранее Фонд госимущества в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже ряда объектов большой приватизации. Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.



МинПром



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