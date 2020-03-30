Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ФГИУ решил повременить с большой приватизацией

30.03.20 11:41
печать
размер текста:

Фонд государственного имущества воздержится от приватизации крупных объектов б до стабилизации ситуации на финансовых рынках. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в соцсети Facebook.

"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - написал он.

В тоже время Д.Сенниченко сообщил, что подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается. В частности проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для быстрого выставления на аукционы объектов сразу после преодоления кризиса.

Как известно, ранее Фонд госимущества в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже ряда объектов большой приватизации. Первыми должны были стать столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:40
Энергоатом с 29 марта ограничил отпуск электроэнергии для Гарантированного покупателя
12:32
На французских автозаводах начнут выпуск аппаратов ИВЛ
12:15
АрселорМиттал Темиртау продолжит работу, несмотря на карантин
12:05
Американские меткомпании продолжают сокращать производство
11:55
Кабмин предлагает направить почти 100 млрд грн на борьбу с коронавирусом
11:48
Китай возобновил работу 98% промпредприятий
11:20
Зарплаты топ-менеджеров государственных компаний снизят на 30%
11:00
На выплаты безработным направят 500 млн грн
10:52
SSAB не будет выплачивать дивиденды из-за коронавируса
10:40
Salzgitter сокращает доменное производство в Германии
10:28
AK Steel приостанавливает производство автостали в Детройте
10:16
Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля
09:56
Металлурги просят ускорить списание на металлолом изношенных вагонов
09:30
Мировое производство нержавейки выросло на 3%
09:22
Цены на нефть WTI упали ниже отметки 20 долл/барр
08:57
Укрзализныця хочет переломать через колено весь рынок - Каленков
08:02
Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей на 2020 год
27.03.20
18:00
На индексацию пенсий в мае перечислят более 19 млрд грн
17:52
Кабмин предупредил украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ
17:30
Саудовская Аравия не ведет переговоров с Россией о расширении ОПЕК+
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!