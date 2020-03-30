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На выплаты безработным направят 500 млн грн

30.03.20 11:00 , Укринформ
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Правительство увеличило бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год до 500 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"29 марта на внеочередном заседании правительство приняло постановление "Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год". Согласно Постановлению бюджет Фонда увеличивается почти на 500 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые могут воспользоваться социальными программами, что является важным для поддержки безработных.

Как сообщалось, согласно решению правительства, пособие по безработице будет начисляться с 1-го, а не с 7-го дня регистрации в службе занятости.

МинПром

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