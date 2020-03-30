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SSAB не будет выплачивать дивиденды из-за коронавируса

30.03.20 10:52 , Steelland
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В воскресенье шведская SSAB заявила о том, что полностью откажется от выплаты дивидендов за 2019 г. из-за неопределенности в отношении воздействия пандемии коронавируса, что произошло менее чем через неделю после того, как сталелитейщик сократил свое первоначальное предложение по выплатам наполовину.

"Ввиду возросшей экономической неопределенности совет директоров считает, что он мотивирован отозвать дивидендное предложение в качестве меры предосторожности и предлагает не выплачивать дивиденды за финансовый год 2019", - говорится в сообщении компании.

SSAB, один из крупнейших производителей стального листа в Соединенных Штатах, хотя он по-прежнему генерирует большую часть своих доходов в Европе, заявил, что у него хороший баланс, и добавил, что он также обеспечил "твердую готовность" с точки зрения ликвидности.

Компания заявила, что бизнес в течение первого квартала в основном развивался как ожидалось.

МинПром

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