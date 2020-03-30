Металлурги просят ускорить списание на металлолом изношенных вагонов Объединение предприятий "Укрметалурпром" обратилось к председателю Наблюдательного совета "Укрзализныця" Шевки Аджунеру, членам Наблюдательного совета и председателю правления компании Ж.Марчеку с просьбой рассмотреть вопрос о повышении эффективности процесса реализации металлолома, который образуется на железной дороге.



"На сегодняшний день, почти ни у кого не возникает сомнений, что значительное ухудшение состояния дел в мировой экономике из-за распространения эпидемии коронавируса затронет и ее основные отрасли, в частности, сектор производства металлургического сырья и продукции. Соответствующие отрасли стран ЕС и Китая уже ощутили на себе значительное снижение объемов заготовки металлолома. Очевидно, не обойдет эта критическая ситуация и Украины, и отечественные металлурги уже прогнозируют неизбежное снижение объемов заготовки металлолома в стране", - говорится в обращении.



При таких условиях предприятия "Укрзализныци", в распоряжении которых находятся на сегодня запасы металлолома, исчисляемые сотнями тысяч тонн, становятся одними из основных источников этого сырья и способны удержать металлургию Украины от падения в "сырьевую пропасть".



При этом отмечается, что меткомпании, входящие в состав ОП "Укрметаллургпром", имеют многолетний опыт работы с УЗ в сфере приобретения значительных объемов лома, который образуется на предприятиях перевозчика. В частности, уже в 2020 они приобрели около 60 тыс. тонн железнодорожного металлолома.



Согласно письму объединения, критически важным для отрасли и для экономики Украины в целом является возможность в сжатые сроки решить все проблемные вопросы, которые мешают налаживанию эффективности процесса реализации металлолома УЗ, а именно, вопрос несовершенного регулирования процедуры определения начальной стоимости металлолома для его последующей реализации на аукционах в рамках системы "ProZorro", а также вопросы медленных темпов переработки подвижного состава УЗ, который был списан на металлолом, за неимением трудовых ресурсов и соответствующих технических средств на предприятиях перевозчика.



В таких условиях "Укрметаллургпром" предложил УЗ принять ряд мер для ускорения решения проблемных вопросов.



Так, объединение предлагает УЗ выступить инициатором внесения изменений в постановление правительства №1054 по оптимизации процедуры установления начальной стоимости металлолома (без участия оценщика). Также предлагается ускорить процесс списания подвижного состава УЗ на металлолом и увеличить темпы его переработки. По состоянию на сегодняшний день темпы переработки силами предприятий УЗ 100 - максимум 400 вагонов в месяц - не соответствуют требованиям рынка, отмечают в объединении. В настоящее время оптимальное количество переработки списанного подвижного состава может составлять 800-1000 вагонов/мес.



С целью ускорения этого процесса предлагается рассмотреть такой вариант решения проблемы: продажа металлолома (списанных вагонов) "на собственных осях" метпредприятиям для дальнейшей их переработки с использованием трудовых и технических ресурсов соответствующих метредприятий. Или привлечение сторонних подрядных предприятий для переработки такого рода лома на территории предприятий УЗ.



"Мы понимаем, что в нынешней ситуации перед руководством УЗ стоит много вызовов и проблемных вопросов, для решения которых требуется время и определенные ресурсы. Но при этом, принимая во внимание всю серьезность существующих угроз остановки метпредприятий, формирующих ключевую отрасль экономики Украины, считаем недопустимым пассивное наблюдение за этим процессом со стороны руководства одной из крупнейших государственных компании Украины, которая обладает огромными запасами металлолома, но не имеет возможности их эффективно реализовать", - говорится в письме "Укрметаллургпрома".



При этом предлагается руководству УЗ срочно восстановить диалог с метпредприятиями по разработке соответствующего плана действий по ускорению темпов списания, переработки и реализации металлолома, который образуется на предприятиях УЗ, для достижения показателей количества переработки утилизируемого подвижного состава в 800-1000 вагонов в месяц и увеличение общего ежемесячного объема реализации металлолома с предприятий УЗ до 40 тыс. тонн уже в апреле 2020 года.



МинПром



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