Укрзализныця хочет переломать через колено весь рынок - Каленков Условия, выдвинутые "Укрзализныцей" в новом договоре на оказание услуг по организации перевозки грузов по железной дороге, вызвали шквал критики со стороны бизнеса, так или иначе связанного с перевозками. Об этом пишет президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке на страницах издания "Украина.Комментарии".



"Решение о том, что Укрзализныця переходит на данный договор было принято правлением компании еще в апреле прошлого года. И это уже четвертый раз за последний год, когда УЗ хочет весь рынок "переломать через колено" и принудить подписать этот договор", - отмечает А.Каленков.



Он выразил уверенность, что, во-первых, форма данного договора должна утверждаться Министерством инфраструктуры после прохождения соответствующей процедуры, а не самой "Укрзализныцей". Во-вторых, договор является абсолютно односторонним в пользу УЗ. То есть, все права и возможности, прописаны в договоре за УЗ, все штрафы, санкции, обязательства прописаны за грузоотправителями.



"Поэтому договор абсолютно не сбалансирован. Кроме того, введение в действие договора увеличивает ежегодные затраты грузоотправителей на сотни миллионов гривен. Об этом говорят не только в горно-металлургическом комплексе, который я представляю. На это указывают и аграрии, и химики, и энергетики все, кто пользуется вагонами УЗ. Каждый раз, когда Укрзализныця пытается продавить этот договор, против выступает весь бизнес, Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, все профильные ассоциации", - подчеркнул А.Каленков.



Президент "Укрметаллургпрома" обратил внимание на то,что договором вводится дополнительный коэффициент, который увеличивает платное время за использование вагонов УЗ примерно на двое суток. То есть грузоотправитель вынужден будет платить за двое суток, в которые он реально не пользуется вагонами. Любые неполные сутки округляются до полных суток, за которые платит грузоотправитель.



"Второе – так называемые "сдвоенные операции". Это когда на предприятие заходит груженный состав и уходит с него также груженный. Например: завезли сырье и вывезли готовую продукцию. Естественно, такие операции выгодны для УЗ. Но сейчас они за такие сдвоенные операции хотят брать плату за подачу порожнего вагона, хотя в сдвоенных операциях такой подачи нет", - отметил А.Каленков.



Кроме того договором воодится новая формула для подсчета платы за пользование вагоном под погрузкой. Согласно этой формулы, плата увеличивается от двух до тринадцати раз. Это тем более важно, что УЗ подает вагоны в очень плохом состоянии. На всех предприятиях существуют ремонтные бригады, которые, при заходе вагонов, тут же начинают эти вагоны ремонтировать. И время, которое затрачивается на их ремонт, входит во время под погрузку, за которое хотят существенно увеличить плату.



Также "Укрзализныця" хочет снять с себя всю ответственность за срыв сроков поставки вагонов. При том что грузоотправитель за это платит существенные деньги.



"На самом деле, таких примеров очень много и это показывает, насколько не сбалансирован этот договор и за счет чего существенно увеличиваются затраты грузоотправителей. Мы обратились в Антимонопольный комитет с просьбой рассмотреть документ с точки зрения возможного использования Укрзализныцей монопольного положения. Буквально на днях Антимонопольный комитет рассмотрел данный договор и нашел нарушения антимонопольного законодательства УЗ. Комитет рекомендовал УЗ не вводить работу данный договор и продолжить коммуникации с грузоотправителями. Кроме того, мы обратились в Мининфраструктуры, где должны не допускать злоупотребления со стороны УЗ. Мы надеемся, что руководство УЗ будет оставаться в рамках украинского законодательства и отказаться от навязывания договора, который нарушает права огромного количества предприятий Украины, грузоотправителей",- резюмировал А.Каленков.



МинПром



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