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Экономика США вошла в глубокую рецессию

27.03.20 17:17 , РБК Украина
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Экономика Соединенных Штатов вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию, на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Нынешняя ситуация в США похожа на кризис прошлого века в связи с тем, что в стране прекратили работу многие предприятия, спровоцировав массовые увольнения и угрожая вызвать цепную реакцию банкротств и финансовых потерь для крупных и малых компаний.

Принимаемые в данный момент администрацией США меры, говорится в статье, "не остановят глубокий экономический спад и не будут достаточными для поддержания работников", если вызванный коронавирусом кризис продлится более месяца или двух.

"Мы все считаем, что рецессия имеет экономическую основу, но она не имеет никакого отношения к экономике. Речь идет буквально о попытках держаться подальше друг от друга", - заявил эксперт Американского института предпринимательства Апарна Матура.

При этом издание отмечает, что американским властям "пришлось остановить примерно половину экономики и убедить большую часть работающего населения оставаться дома в стремлении спасти как можно больше жизней".

Многие предприятия увольняют своих сотрудников, что уже привело к рекордному росту безработицы в стране. При этом другие работодатели приняли решение сократить зарплаты своих сотрудников в среднем на треть. По мнению издания, на данный момент остается открытым вопрос, идет ли речь о продолжительном спаде, или кризис прекратится уже в ближайшее время.

МинПром

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