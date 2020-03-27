Цены на нефть опять рухнули ниже 25 долл. Цены на нефть в ходе торгов 27 марта второй раз за месяц рухнули ниже 25 долл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE.



В частности, по состоянию на 16:25 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent упали до 24,71 долл. за баррель. По сравнению с предыдущим днем цены упали более чем на 6%.



Кроме того, цены на нефть американской марки WTI снизилась на 4,25% - до 21,64 долл. за баррель.



Отметим, на открытии торгов Brent выросла на заявлениях многих стран вложить огромные средства и принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса. Цены на нефть достигали отметки 26,56 долл. за баррель.



Напомним, 18 марта цены на нефть североморской марки Brent упали ниже 25 долл.. Это произошло впервые с мая 2003 года, то есть почти за 17 лет.



МинПром



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