Диспетчер ограничил выработку АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации Диспетчер НЭК "Укрэнерго" 27 марта ограничил выработку атомных станций госкомпании НАЭК "Энергоатом" на 500 МВт. Дополнительно 400 МВт ограничения предусмотрены на выходные 28-29 марта. Суммарное ограничение мощности АЭС на выходных составит 900 МВт. Об этом БизнесЦензор сообщили несколько источников на рынке электроэнергии.



"И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин на утреннем селекторе 27 марта главной причиной ограничений назвал снижение потребления электроэнергии в связи с карантином, введенным для борьбы с коронавирусом", - сказал один из собеседников БЦ.



По его словам, ограничения коснулись всех видов генерации. Однако "Энергоатома" они коснулись в большей степени, так как на тепловых станциях должны оставаться в работе для маневрирования мощностью.



Другие участники рынка главной причиной ограничений считают увеличение выработки "зеленой генерации" в связи с солнечной погодой.



Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



