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Евросоюз и 15 стран ВТО согласовали временный инструмент разрешения споров

27.03.20 16:20 , Укринформ
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Европейский Союз и еще 15 стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) согласовали создание временного апелляционного инструмента в урегулировании торговых споров.

Такое решение принято после того, как была практически парализована деятельность постоянного Апелляционного органа ВТО, говорится на сайте Европейской Комиссии.

"Сегодняшнее решение является реализацией политических обязательств, принятых на уровне министров в Давосе в январе. Это мероприятие отражает временный паралич апелляционной функции ВТО в урегулировании торговых споров. Данное соглашение соответствует убеждениям ЕС и многих стран, что во времена кризиса совместная работа является лучшей опцией. Мы будем продолжать усилия по восстановлению апелляционной составляющей в системе урегулирования споров ВОТ в качестве приоритета. На этом этапе я приглашаю других членов ВОТ присоединиться к этой инициативе, которая важна для уважения и выполнения международных правил в сфере торговли", - заявил еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган.

В соглашение о временном апелляционном органе в урегулировании торговых споров вошли следующие члены ВТО: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Европейский Союз, Гватемала, Гонконг (Китай), Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швейцария и Уругвай. Эти члены ВТО выступают за введение в рамках этой организации двухуровневой системы урегулирования споров, которая обеспечит независимый арбитраж на основе правил многосторонней торговли.

МинПром

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