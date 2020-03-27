В Италии угрожают выйти из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини пригрозил выходом страны из Европейского Союза из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Affar Italiani.



При этом он раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса.



"Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности", - заявил М.Салвини.



Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии на юг страны.



Кроме того, число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Только за последние сутки в стране скончались 662 человека. По данным Агентства гражданской защиты, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.



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