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В Италии угрожают выйти из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

27.03.20 16:00 , РБК Украина
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Лидер политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини пригрозил выходом страны из Европейского Союза из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Affar Italiani.

При этом он раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса.

"Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности", - заявил М.Салвини.

Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии на юг страны.

Кроме того, число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Только за последние сутки в стране скончались 662 человека. По данным Агентства гражданской защиты, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.

МинПром

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