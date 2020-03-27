Американский автопром планирует в апреле возобновить производство Несколько ведущих автоконцернов мира планируют частично восстановить свое производство в Северной Америке, приостановленное на прошлой неделе из-за пандемии коронавируса COVID-19.



Вчера Ford сообщил, что к 6 апреля начнет работать в одну смену мексиканский завод компании в городе Эрмосильо, а к 14 апреля — американские заводы в Дирборне (штат Мичиган), Канзас-Сити и Шэронвиле (штат Огайо).



Концерн Fiat Chrysler заявил, что его предприятия в США и Канаде будут закрыты до 14 апреля, конкретные даты возобновления работы будут приниматься руководителями на местах.



Американское подразделение японской Honda Motor сообщило, что возобновление работы на ее американских и канадских предприятиях запланировано на 7 апреля.



Американское подразделение Toyota уведомило, что производство в США, Канаде и Мексике может быть возобновлено к 20 апреля. Все компании подчеркивают, что они внимательно наблюдают за распространением коронавируса и возобновление работы будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.



По данным американских СМИ, компания General Motors пока не приняла решение о том, когда может быть возобновлено ее производство в Северной Америке.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



