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АМКУ поручил Минэкоэнерго защитить критические предприятия от отключения электричества

27.03.20 14:37 , Kosatka.media
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Антимонопольный кабинет Украины (АМКУ) просит Министерство энергетики и защиты окружающей среды упростить процесс получения критическими предприятиями и организациями статуса защищенного потребителя. Об этом сообщает Hromadske.

АМКУ предоставил обязательные к исполнению рекомендации. Статус защищенного потребителя исключает отключение потребителя от электроснабжения даже в случае неуплаты за электроэнергию, отмечают в АМКУ.

Однако пока процесс получения этого статуса чрезвычайно сложный и длительный. "Критически важные в условиях борьбы с коронавирусом учреждения такого статуса не имеют, поскольку не соответствуют требованиям, установленным для его получения (финансовые гарантии, отсутствие задолженности и т.п.)", - объясняют в Антимонопольном комитете. Комитет обязал Минэкоэнерго в течение 15 дней принять меры по упрощению процедуры получения статуса защищенного потребителя, сократить сроки получения этого статуса и ввести прозрачную процедуру получения.

"Рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются неотложными и подлежат обязательному рассмотрению органами и лицами, которым они предоставлены. О результатах рассмотрения рекомендаций Антимонопольный комитет Украины необходимо сообщить в 15-дневный срок со дня их получения", - уточняют в АМКУ.

МинПром


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