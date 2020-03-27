Оснований для дефолта в Украине нет – эксперт Сейчас нет никаких оснований для объявления Украиной дефолта. Об этом в комментарии журналистам заявил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, передает РБК-Украина.



"Оснований для дефолта нет. В дополнение, если Украина объявит дефолт, то нас просто не поймут", - сказал А.Паращий.



Эксперт также напомнил, что в 2015 году, когда Украина провела реструктуризацию долгов, было, как минимум, три серьезные основания для этого, в частности: очень плохая ситуация в экономике, связанная в основном с российской агрессией; фактически вымыты золотовалютные резервы; высокий уровень государственного долга относительно ВВП.



Кроме того, отмечает эксперт, мир сочувствовал Украине из-за российской агрессии и готов был разделить наши проблемы и сделать вклад в войну с Россией. Сейчас же ситуация другая и никаких из перечисленных причин нет.



"Сейчас у нас ничего из этого нет. У нас государственный долг к ВВП 50%, не 70%, как было тогда. У нас золотовалютные резервы на очень хороших уровнях. Да, конечно, у нас, как и во всем мире, является кризис производства, падение ВВП. Но это не является основанием не то, что дефолта, а просто разговоров о реструктуризации долга. Второе. Сейчас никто не поймет, то есть, у нас нет этого вопроса российской агрессии, потому что вопрос сейчас решается политическими путями. И третье. У нас нет понимания Международного валютного фонда, что нам действительно нужно что-то реструктуризировать. Более того, Международный валютный фонд нам хочет помочь решать экономические вопросы, которые есть. Если мы сейчас объявим дефолт, то это нам вообще ничего не даст", - добавил А.Паращий.



МинПром



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