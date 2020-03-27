Украинцы перестали скупать валюту Национальный банк констатирует, что на этой неделе спрос на валюту был значительно меньше, чем на прошлой неделе. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, сообщает Укринформ.



"Ситуация на валютном рынке значительно изменилась. На прошлой неделе Национальный банк для сглаживания колебаний проводил интервенции на более чем 1 млрд долл. На этой неделе ситуация более-менее сбалансированная, два дня Нацбанк совсем не выходил на рынок. Объем интервенции за неделю составил чуть меньше 80 млн долл. Мы видим, что спрос очень снизился", - сказал О.Чурий.



Он напомнил, что основной спрос на валюту формируют украинские компании - резиденты, работающие с экспортно-импортными операциями и покупающие валюту для выполнения своих обязательств.



Как сообщалось, Национальный банк Украины с 16 по 20 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 1,088 млрд долл. США. для сглаживания валютных колебаний.



МинПром



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