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S&P Global Platts ожидает роста цен на руду

27.03.20 13:38 , Steelland
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Цены на железную руду могут сильно вырасти во втором квартале, несмотря на медленное восстановление спроса на сталь, так как ожидается, что китайские заводы увеличат выпуск стали, говорится в обзоре рынка S&P Global Platts.

Около 38% респондентов ожидали, что цены на железную руду останутся в диапазоне 80-90 долларов США за тонну (CFR), в то время как 28% отметили, что они снизились до 70-80 долларов США за тонну. Половина респондентов считают, что их потребности в железной руде увеличатся во втором квартале, в то время как 28% считают, что они будут на уровне, аналогичном первому кварталу. Исследование показало, что только 13% отметили снижение потребности в железной руде.

Несмотря на рост запасов готовой стали в Китае, 72% считают, что производство жидкой стали увеличится во втором квартале. Это противоречит предыдущему опросу, когда более трети китайских заводов заявили, что рассматривают возможность сокращения производства.

Это также отражает оптимизм на внутреннем рынке стали, несмотря на то, что только четверть респондентов ожидают нормализации спроса к концу апреля. Около 35% считают, что рынок полностью восстановится к концу мая, а еще 25% - к концу июня.

Опрос показал, что 37% респондентов ожидают, что рост спроса на сталь будет происходить в основном за счет инфраструктуры, а 19% считают, что строительство будет оставаться ключевым сегментом роста спроса. Участники рынка стали ожидать, что китайское правительство в значительной степени использует инфраструктуру для поддержки экономики после вспышки коронавируса.

Корреспонденты Platts поговорили с 32 компаниями для обзора перспектив 23-25 ​​марта, включая китайские заводы, местные и международные трейдеры и горнодобывающие компании.

МинПром

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