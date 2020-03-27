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Индийские меткомпании снизили производство

27.03.20 12:55 , Металлоснабжение и сбыт
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В Индии с 26 марта на три недели объявлен тотальный карантин, в рамках которого металлургическим компаниям также приходится сокращать производство чугуна и стали.

Корпорация Tata Steel, совокупные мощности которой в Индии достигают 19,6 млн т в год, на время карантина сократит производство на своих металлургических комбинатах Jamshedpur в штате Джаркханд и Kalinganagar в штате Одиша на 70% вследствие отсутствия на рабочих местах многих сотрудников.

Как заявляет Tata Steel, на комбинатах в ближайшее время будут выпускаться, в основном, слябы, мощности по производству листового проката будут существенно снижены или временно приостановлены. Все прокатные предприятия компании закрываются.

JSW Steel, выпускающая до 18 млн. т стали в год, останавливает одну из четырех доменных печей на комбинате Vijaynagar в штате Карнатака. Остальные будут работать с 25-30%-й загрузкой. Все ремонтные работы на заводе, а также строительство новой линии цинкования временно прекращено, чтобы не держать людей в цехах. Завершение проекта по расширению производительности комбината Dolvi перенесено на сентябрь текущего года.

Компания ArcelorMittal Nippon Steel India (AMNS India) приостанавливает работу модуля по производству восстановленного железа (DRI) и переводит доменные печи и прокатные станы на минимально возможную загрузку с минимумом персонала. Jindal Steel & Power сообщает, что ее предприятия по состоянию на 26 марта функционировали в нормальном режиме, но не исключает сокращения производства в начале апреля.

Ведущие производители нержавеющей стали в Индии Jindal Stainless (Hisar) и Jindal Stainless остановили свои заводы в штатах Харьяна и Одиша мощностью 800 тыс. и 1,1 млн т в год соответственно до получения новых указаний от властей.

Правительство Индии рекомендовало государственным металлургическим компаниям продолжить работу в нормальном режиме, но принять меры по недопущению заражения работников. Так поступила компания RINL на своем заводе Vizag Steel. Как сообщает компания, всех сотрудников, кого было можно, перевели на удаленную занятость, а в цехах постоянно проводится дезинфекция. В то же время, крупнейшая индийская государственная компания SAIL сообщила, что снизит выплавку стали на своих комбинатах, в среднем, на 30%.

Сокращение производства стали и проката при этом может оказаться менее значительным, чем спад потребления в строительной отрасли и автомобилестроения, на которые приходится около 75% спроса на стальную продукцию в стране. По прогнозу Иши Чаудхари, заместителя директора железорудной компании CRISIL, по итогам 2020/2021 финансового года (апрель/март) видимое потребление стали в Индии может уменьшиться на 5-10% по сравнению с предыдущим периодом.

МинПром

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