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Через три месяца нефть будет некуда девать – эксперты

27.03.20 12:25 , Интерфакс
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Мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца, считают отраслевые эксперты, которых цитирует Bloomberg.

По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, а Саудовская Аравия решила увеличить добычу и дать большие скидки на нефть после распада коалиции ОПЕК+. 26 марта Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

Предложение может превысить спрос на 12,4 млн баррелей в сутки во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное превышение, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 20 млн баррелей в сутки.

"Добычу нужно будет сократить или даже прекратить. Теперь только вопрос - где и на сколько", - сказал Джим Буркхард, глава подразделения по нефтяным рынкам IHS.

МинПром

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