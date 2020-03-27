Fortescue намерена сохранить объемы добычи руды несмотря на карантин Компания Fortescue Metals Group (FMG) намерена сохранить объемы добычи железной руды несмотря на карантинные меры введенные для предотвращения распространения коронавируса.



Как стало известно, правительство Западной Австралии введет строгий пограничный контроль для предотвращения распространения эпидемии и введет 14-дневный карантин для всего персонала, въезжающего в регион.



Элизабет Гейнс, генеральный директор FMG, заявила, что будет тесно сотрудничать с правительством, чтобы обуздать распространение эпидемии COVID-19. В то же время транспортировка железной руды в Порт-Хедленде будет продолжаться, как добыча и переработка.



Она отметила, что в настоящее время FMG будет поддерживать свой годовой объем производства.



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