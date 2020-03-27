МЭА ожидает падение мирового спроса на нефть на 20% Глобальный спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции из-за коронавируса, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА), призвав Саудовскую Аравия помочь стабилизировать нефтяные рынки, передает Reuters.



"Сегодня 3 миллиарда человек в мире заперты. В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 миллионов баррелей в сутки", - сказал глава МЭА Фатих Бироль во время конференц-звонка Атлантического совета.



В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 миллионов баррелей в сутки.



Бироль сказал, что, несмотря на огромное ухудшение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 миллиона баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.



"Будучи председателем G20 в этом году, можно было бы ожидать, что Саудовская Аравия обеспечит конструктивную поддержку для стабилизации глобальных нефтяных рынков, учитывая их прошлый опыт", - сказал Бироль.



МинПром



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