Цены на нефть растут благодаря огромным вливаниям в экономику

Цены на нефть в пятницу, 27 марта, растут, поскольку правительства всего мира пообещали вложить огромные средства, а также принять другие меры по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, несмотря на опасения, что вспышка обвалит спрос на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до 26,56 долл. за баррель. Стоимость американской нефти WTI выросла на 1,9%, до 23,02 долл.
Оба показателя упали почти на две трети в этом году, а спад экономической активности и спроса на топливо привел к значительному сокращению инвестиций со стороны нефтяных и других энергетических компаний.
Лидеры G20 крупнейших экономик пообещали вложить более 5 трлн долл. в мировую экономику, чтобы ограничить потери рабочих мест и доходов от коронавируса и "сделать все возможное, чтобы преодолеть пандемию".
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может упасть на 20%, поскольку 3 млрд человек находятся в изоляции из-за коронавируса,
"В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 млн баррелей в сутки", - сказал он.
В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки.
Ф.Бироль сказал, что, несмотря на огромное ухудшение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 млн баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.