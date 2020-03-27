Лидеры ЕС не могут договориться, как спасать экономику В ЕС возник острый конфликт между наиболее пораженными коронавирусом странами и консервативным севером блока относительно того, как лучше поддержать пострадавшую от пандемии экономику государств. Об этом сообщает Reuters.



Лидеры Европейского Союза на онлайн-саммите в четверг не смогли договориться о масштабах поддержки, дав две недели министрам финансов еврозоны на разработку плана.



Подчеркивая, что пандемия проверяет сплоченность блока, Германия и Нидерланды заблокировали призывы Италии, Испании и Франции выдать так называемые "коронаоблигации" для финансирования экономической борьбы.



В течение шестичасовой видеоконференции 27 лидеров ЕС спорили о создании кредитной линии из фонда спасения еврозоны. В конце концов, они поручили министрам финансов разработать детали в ближайшие две недели.



"Некоторые страны-члены... предложили эти "коронаоблигации". Мы говорили, что это не точка зрения всех стран-членов. И именно поэтому ESM (Европейский механизм стабильности) является для меня лучшим инструментом", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель после окончания дискуссии.



Ее союзник, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сказал, что ESM станет "последним средством", в отношении которого все еще нужно будет согласовать условия, и Гаага не будет поддерживать общий долг.



ESM заявил, что кредит для правительств еврозоны может быть доступен до двух лет и должен быть погашен в течение среднего периода от 5 до 10 лет.



Италия, наиболее пострадавшая от коронавируса, призвала к практически неограниченной поддержке разрушенной экономики.



"Мы должны реагировать инновационными финансовыми инструментами", - заявил офис премьер-министра Италии Джузеппе Конте.



Педро Санчес, премьер-министр Испании, второй наиболее пострадавшей страны Европы, поддержал усилия Италии.



"Если мы сейчас не предложим единый, мощный и эффективный ответ на этот экономический кризис, не только влияние будет сильнее, но и его последствия будут длиться дольше, и мы поставим под угрозу весь европейский проект", - сказал П.Санчес.



МинПром



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