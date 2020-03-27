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Кабмин предупредил украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ
27.03.20 17:52
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Неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина может привести к сложностям в работе поставщиков. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, сообщает правительственный портал.
“Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством на поддержку населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков”, – отметил глава министерства.
По его словам, в Минрегионе анализируют данные по срокам и объемам оплаты и будут об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно.
Кроме того, правительство запретило начислять штрафы за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги.
“Правительство понимает, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги. Прекращение или приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины запрещается, даже в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме”, – пояснил А.Чернышев.
Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.
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