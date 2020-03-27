МВФ может увеличить помощь Украине почти вдвое

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина может рассчитывать на увеличение объема кредитования в случае принятия законопроектов о земельной реформе и урегулирования банковских проблем. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.
К.Георгиева также заявила, что в переговорах с украинскими властями на прошлой неделе представители МВФ достигли хорошего прогресса.
"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - сказала глава МВФ.
По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с 5,5 млрд до 9,5 млрд долл. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).
Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.