На индексацию пенсий в мае перечислят более 19 млрд грн

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить дотацию Пенсионному фонду из госбюджета на 19,681 млрд гривень до 192,3 млрд гривень. Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством парламента и фракций, передают "Українські новини".

Как отмечается, в начале этого года Кабмин утвердил бюджет ПФ на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривень и дотацией из государственного бюджета в 172,6 млрд гривень.

Данный документ предлагает увеличить расходы на ПФ с 172,6 млрд гривень до 192,257599 млрд гривень.

Пенсионным фондом Украины 25 марта согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат за март. В марте на выплату пенсий направлено 36,04 млрд гривень.

Финансирование пенсий апреля 2020 начнется 2 апреля.

Ранее сообщалось о том, что более 10 миллионов пенсионеров и 3 миллионов домохозяйств получат дополнительные выплаты на время карантина из-за распространения коронавируса в Украине.

С мая проведут индексацию трудовых пенсий на 11%. После этого, гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая доплаты получат пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривен. Индексацию проведут автоматически, поэтому никому никуда не надо будет выходить.

В то же время, чтобы избежать скопления пожилых людей на почте, в Минсоцполитики готовят проект по помощи перевод пенсионеров на банковские системы. Для людей с инвалидностью и пенсионеров также представят программу по доставке лекарств и продуктов питания.



МинПром

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